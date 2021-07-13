«مكنتش لاقي أكل وأنا اللي قدمت محمد سامي»..أبرز تصريحات تامر حسني مع عمرو أديب

/640374/مكنتش-لاقي-أكل-وأنا-اللي-قدمت-محمد-ساميأبرز-تصريحات-تامر-حسني-مع-عمرو-أديب

كشف الفنان تامر حسني العديد من المعلومات المثيرة الخاصة بحياته الشخصية ومسيرته الفنية، وذلك أثناء استضافته مساء أمس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة Mbc مصر.

دوت الخليج يكشف أبرز تصريحات الفنان تامر حسني

فيلم مش أنا تجاوز 24 مليون جنيه وحقق نجاحات فاقت أفلام تامر حسني

كان محور حديث تامر حسني خلال برنامج «الحكاية» حول فيلمه الجديد «مش أنا» الذي أصبح حديث السوشيال ميديا منذ أولى أيام عرضه، حيث قال تامر حسني: إن عرض فيلم «مش أنا» مجازفة شديدة ولكن الإيرادات فاقت توقعاته فهي تجاوزت إيرادات أفلام قبل جائحة كورونا، وأكد أنه حقق إيرادات مميزة خلال أسبوعين من العرض، لافتًا إلى أنإيرادات فيلمه قدرت بـ24 مليون جنيها، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار تامر حسني إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاع نسبة الإشغال في السينما إلى 70% وهو ما يوفر مزيد من الحظوظ للأفلام الأخرى.

تامر حسني: شخصية فيلم مش أنا صعبة جدا

وعن فكرة فيلم «مش أنا»، رد قائلا: "جاتلى سارة وفيق هي كانت مساعد مخرج في فيلم عمرو وسلمى وقالتلى عندى فكرة لمرض كذا وكاتبة سطر عجبتنى الفكرة و كتبته كله وخد تحضير سنة لأن الشخصية صعبة جدا ومفاجأة الفيلم أن لا المرض موجود فعلا وحقيقى وتمثيله صعب، وأنا بحب أقدم حد جديد لأنى مؤمن بالمواهب".

الكدواني وسارة وفيق يشيدون بتامر حسني

وقالت المخرجة سارة وفيق، في مداخلة هاتفية: "طاقة الحب والصدق اللى بينا هي سبب نجاح الفيلم، والحمد الله ربنا وفقنا بالفيلم و نجاحه الكبير في كورونا، والفيلم تقيل مش لايت وتامر دائما بيدعمنى ومعايا وأنا كنت مرعوبة وبشكر تامر على المجازفة الكبيرة اللى خدها و ثقته فيا".

كما قال النجم ماجد الكدوانى، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج: "تامر يستحق كل نجاح تامر ربنا مديله موهبة نادرة جدا ناجح في الغناء و ناجح في التمثيل بيخاف على شغله أوى بيأخد باله من كل تفصيله وأمين في شغله جدا".

تامر حسني يقدم محمد سامي للمرة الأولى بمسلسل أدم

تحدث الفنان تامر حسني عن كواليس أول تجربة للمخرج محمد سامي في مسلسل «آدم» الذي طُرح في الدراما المصرية عام 2011، مشيرا الى أنه لا يعتمد على أن يكون معه أعظم نجم في الكون أو مخرج، فهو يحب أن يقدم أشخاص جديدة موهوبة للسينما أو الدراما المصرية، منهم المخرج أكرم فريد الذي ترك أثر كبير في الجمهور بسلسلة أفلام عمر وسلمى.

وأضاف حسني خلال برنامج الحكاية: “ومن هؤلاء الناس أيضًا المخرج محمد سامي، فأنا مَن رشحته للمنتج في مسلسل آدم، وكانت جهة الإنتاج رافضةً تمامًا تولي مهام الإخراج لمحمد سامي لأنها ستكون أولى تجاربه الإخراجية وصغير السن، ورشحوا لي أسماء مخرجين كبار،أصريت على رأيي حتى أقنعت جهة الإنتاج، وقلت لا دا واحد صاحبي وشاطر، وبالفعل استطاع تقديم المسلسل بشكل ناجح جدًا”.

تامر حسني يكشف عن عقابات خلال مسيرته

صرح تامر حسني بما كان يواجهه من عقابات واجهته خلال مسيرته والتي كانت بمثابة دافع له للاصرار والوصول لحمله فقال انه يشعر بالشباب للغاية، لأنه كان جزءا من تلك التجربة التي يمر بها الجميع من الضغوط الأسرية وضيق الرزق، والمشكلات التي يعاني منها الشباب، وتابع قائلاَ "عدي علي سنين مكنتش لاقي آكل".

وتابع بأنه كان لديه إصرار كبير علي الوصول إلي حلمه وعدم اليأس، علي الرغم من المعوقات والصعوبات التي كانت تقف أمامه، لافتاً إلى أنه كان يري الوساطة أمام عينه وهي سمة موجودة في البشرية كلها ولكنه تغلب عليها بالإصرار وليس بالإحباط.

وكشف تامر حسني في نهاية حديثه عن مشروعه الجديد بإعادة تقديم الأغاني القديمة لكبار المطربين مثل هاني شاكر، على الحجار، مدحت صالح من أجل تعريف الأجيال الجديدة بتلك الأغاني وتأكيدًا لهم بأنه نتاج الاستماع لكبار المطربين.