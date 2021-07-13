/640387/النائب-عماد-خليل-الدولة-المصرية-تعمل-بشكل-جيد-وممتاز-في-إستغلال-الثروات-الطبيعية-فيديو

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل جيد في استغلال الثروات الطبيعية، من خلال الاتفاقيات مع الشركات الاجنبية لتوفير الطاقة.

وأشار النائب عماد خليل إلى أن هذه الاتفاقيات تنعكس اهميتها بتحقيق عوائد إيجابية تلبي احتياجات السوق، فضلا عن المنح غير المستردة.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، المنعقدة أمس الاثنين، على مشروعى قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.

ويشمل المشروعين، الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي.في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع، والثانية هى بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.