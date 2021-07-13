عرض فيلم «قمر 14» بالسينمات في أكتوبر المقبل

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قرر صناع فيلم «قمر 14» تحديد موعد نهائي لعرضه بدور العرض المصرية والعربية وذلك بعد عرضه بمهرجان الجونه السينمائي.
دوت الخليج يكشف موعد عرض فيلم «قمر 14»
وحددت الشركة المنتجة لفيلم «قمر 14» موعدا مبدئيا لعرضه في السينمات المصرية بشهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي.
ومن المقرر عرضه فيلم «قمر 14» بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.
تفاصيل فيلم قمر 14
تدور أحداث فيلم “قمر14” في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.
والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.
وكان قد كشف محمد علاء الشهير بجاميكا عن كواليس فيلم “قمر 14”، قائلا: "نعمل في هدوء تام على المسلسل، الذي يمكن تصنيفه في إطار (الأكشن) والدراما الحديثة السريعة، وقد يكون أول إنتاج من نوعه بهذا الشكل في الشرق الأوسط”.
خالد النبوي يتألق في أهل الكهف
ويشارك الفنان خالد النبوي في بطولة فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، خالد النبوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبوزهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم.
وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصصًا وحكايات تاريخية مشوقة.
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