9 مليارات جنيه.. محافظ المنيا: جارى تنفيذ 191 مشروعا للصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه جارى العمل فى تنفيذ 191 مشروعًا للصرف الصحى بتكلفة تصل إلى 9 مليارات و512 مليون جنيه، فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرىٔيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ 757 تابعا.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، يرافقه ناىٔبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور دكتور محمد حلمى رىٔيس المركز، لمتابعة أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية أتليدم بمركز أبوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة". أكد المحافظ أن مشروعات الصرف الصحى الجارى العمل بها بالمبادرة الرىٔاسية، تشمل إنشاء محطات معالجة صرف صحى ومحطات رفع وشبكات انحدار وكذلك خطوط طرد لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمواطنين، إذ سترتفع نسبة المحافظة بخدمة الصرف الصحى من 18% إلى أكثر من 60%. وجه المحافظ بالإسراع فى إنجاز الأعمال، وشدد على المتابعة الجدية، لكل المشروعات الجارى تنفيذها، لتحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، إذ تعد المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى.

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