9 مليارات جنيه.. محافظ المنيا: جارى تنفيذ 191 مشروعا للصرف الصحى

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، يرافقه ناىٔبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور دكتور محمد حلمى رىٔيس المركز، لمتابعة أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية أتليدم بمركز أبوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة".
أكد المحافظ أن مشروعات الصرف الصحى الجارى العمل بها بالمبادرة الرىٔاسية، تشمل إنشاء محطات معالجة صرف صحى ومحطات رفع وشبكات انحدار وكذلك خطوط طرد لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمواطنين، إذ سترتفع نسبة المحافظة بخدمة الصرف الصحى من 18% إلى أكثر من 60%.
وجه المحافظ بالإسراع فى إنجاز الأعمال، وشدد على المتابعة الجدية، لكل المشروعات الجارى تنفيذها، لتحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، إذ تعد المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى.
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