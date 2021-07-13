محافظ القاهرة: إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال الهيئة أو عمال الشركات العاملة بالقاهرة مع تكثيف العمل الليلى.





وشدد خالد عبدالعال، على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد التى ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمنى بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أى مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع خصوصًا بالمناطق الأثرية والدينية ومراجعة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز على المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين فى المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، كما تم صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أى أعطال طوال أيام العيد.

وأشار رئيس هيئة النظافة، إلى أنه تم تخصيص 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال ايام العيد.

ومن جانبه أكد محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد والتشديد على العاملين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعى بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق من صيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار ودورات المياه وقص وتهذيب الاشجار ومراجعة أحواض الزهور وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد جميع معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أى مصاب.

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد، مشيرًا إلى أن الحدائق ستبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا مقسمة الى ورديات بالتناوب.