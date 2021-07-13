رفع درجة الاستعداد القصوى بمجازر القاهرة لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بكل مجازر القاهرة "الآلى، جيركو، السلام، الممتاز، طره، حلوان" للعمل على مدار اليوم اعتبارا من أول أيام شهر ذى الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم فى هذه المناسبة.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، وتكثيف رش وتطهير جميع المنشآت التابعة للمديرية من مجازر لحوم ودواجن وإدارات بيطرية للوقاية من فيروس كورونا يوميًا بعد ساعات العمل.

كما شدد على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل فى المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة فى عدد المذبوحات.

وأشار محافظ القاهرة انه تم التنسيق بين مديريتى الطب البيطرى والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كل منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى ، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، إذ تم تخصيص ارقام التليفونات، " 27426993 –27427053" وفاكس 27427057 لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين .

كما تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد ومتابعة شوادر الأضاحى الحية خصوصا فى أطراف العاصمة فى المرج والكشف على الأضاحى.