أوقاف الجيزة تخصص 5 مقرات ثابتة لبيع صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن المقرات هى "ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة- ميدان الحصرى أمام مسجد الحصرى - ميدان سفنكس امام مسجد المغفرة بالعجوزة - ميدان نادى التوفيقية أحمد عرابى أمام مسجد المحروسه - ميدان الكواكبى بالمهندسين أمام مسجد الكواكبى"، وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن صكوك الأضاحى مشروع قومى ووطنى يخدم المجتمع والاستفادة منه لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا دعمه الكامل للمشروع لما له من أهمية مجتمعية يصل نفعها للمواطن الأكثر احتياجًا.

كما أكد أن لحوم الأضاحى تذبح تحت إشراف وزارتى الصحة والتموين، وتوزع على مستحقيها تحت إشراف وزارة الأوقاف.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، بأن صكوك وزارة الأوقاف متاحة أيضا بمسجد نادى الزمالك ومسجد نادى الصيد ومسجد نادى التوفيقية والمساجد الكبرى وجميع مساجد المحافظة وقيمة الصك 2000 جنيه، مشيرًا إنه لخدمة التوصيل أو الاستفسار يتم الاتصال على " 01024212248 -01100911943 - 01223469662".