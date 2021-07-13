الكويت تجدد تأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان

جددت دولة الكويت موقفها الداعم للحقوق المائية المشروعة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث أكد مجلس الوزراء الكويتى أنه يتابع باهتمام بالغ تداعيات قضية ‫سد النهضة.

وفق الموقع الرسمى للمجلس .

وأعرب المجلس عن دعم دولة ‫الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لجمهورية ‫مصر العربية وجمهورية ‫السودان الشقيقتين، مشيدا بالجهود التي تبذلها كل من الجمهوريتين الشقيقتين لاحتواء الأزمة وحلها وفق قواعد القانون الدولي.

وقد سبق أن أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن دعم دولة الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لجمهورية مصر العربية وجمهوية السودان الشقيقتين .

وأشادت الخارجية الكويتية، في بيانها ، بالجهود التي تبذلها كل من مصر والسودان لاحتواء الأزمة وحلها وفق قواعد القانون الدولى، مؤكدة دعم دولة الكويت للجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها .

وشددت الوزارة، على ضرورة أن يكثف المجتمع الدولى جهوده بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمباشرة التفاوض بين كل من مصر والسودان وإثوبيا، بما يمكن من الوصول لحل يتوافق مع مبادئ القانون الدولى والاتفاقيات الدولية، وبما يحقق مصالح وحقوق الدول الثلاث ودول حوض النيل، ويحقق طموح شعوب المنطقة من خلال التوصل لحل دائم شامل.

وكان مجلس الأمن الدولى قد عقد ، الخميس الماضى، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وشددت الدول الأعضاء فى كلماتها على ضرورة التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة وعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب.