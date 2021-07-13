شكري وممثل السياسة الخارجية الأوروبي يتفقدان معرضا للصور حول الحضارة المصرية بمقر...

تفقد وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي ‫جوزيب بوريل ، اليوم، معرضاً للصور تعكس الثقافة والحضارة المصرية، بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، دعماً للعلاقات بين الجانبيّن.

يضم المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية لأبرز المناطق و الآثار والحضارة والطبيعة في مصر ومن بينها صورة لنهر النيل، نيل مصر الخالد.

وكان شكرى وبوريل قد عقدا فى وقت سابق اليوم جلسة مباحثات تناولا خلالها العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والاتحاد الاوروبى وكذا التحديات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.