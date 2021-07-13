تفقد وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، اليوم، معرضاً للصور تعكس الثقافة والحضارة المصرية، بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، دعماً للعلاقات بين الجانبيّن.
يضم المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية لأبرز المناطق و الآثار والحضارة والطبيعة في مصر ومن بينها صورة لنهر النيل، نيل مصر الخالد.
وكان شكرى وبوريل قد عقدا فى وقت سابق اليوم جلسة مباحثات تناولا خلالها العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والاتحاد الاوروبى وكذا التحديات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكري وممثل السياسة الخارجية الأوروبي يتفقدان معرضا للصور حول الحضارة المصرية بمقر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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