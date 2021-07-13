/640388/تحرير-855-مخالفة-للمحلات-وضبط-241-قضية-على-مستوى-الجمهورية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من تحرير 855 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرارات الغلق، كما تم ضبط 241 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى 1692 شيشة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحرير 855 مخالفة للمحلات وضبط 241 قضية على مستوى الجمهورية

وزارة الداخلية

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس، تحرير 868 مخالفة للمحلات، لعدم الالتزام بقرارات الغلق، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الفيروس.

كما يأتي فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق االصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار محال العامة.

وفي سياق اخر واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال أسبوع.

ونتج جهود الحملات المرورية، عن ضبط 252529 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 39218 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4837 موقف عشوائي.

كما نتج أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن: المرور على 196 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ385 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة، وفحص 410 مركبة، وتبين مخالفة 59 سيارة لشروط الصلاحية الفنية.

بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ4720 من قائدي السيارات بالطرق، وتبين إيجابية 239 سائق منهم.

كما أيضًا في وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وأضاف بيان الداخلية، أن العقوبات تشمل (سحب الترخيص لمدة لا تقل