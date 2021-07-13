/640393/سلبية-المسحة-الطبية-لبعثة-الأهلي-قبل-السفر-إلى-المغرب-تفاصيل

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي مسحة طبية عصر السبت الماضي استعدادا للسفر إلى المغرب اليوم؛ لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتغادر بعث الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي القاهرة عصر اليوم استعدادا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

يختتم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الأخير قبل السفر للمغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل يوم 17 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حكم مباراة الاهلي

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.