/640396/تفاصيل-برنامج-التمويل-الرقمى-للمشروعات-الصغيرة-من-بنك-القاهرة

برنامج التمويل الرقمى للمشروعات الصغيرة في بنك القاهرة هي أجدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي كشف عنها نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، حيث تستهدف للمشروعات الصغيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

دوت الخليج برنامج التمويل الرقمى للمشروعات الصغيرة ويعمل بنك القاهرة على الاستعانة بنموذج برنامج التمويل الرقمى للمشروعات الصغيرة التقييم الرقمى بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية، وذلك ضمن منتج تمويل المشروعات الصغيرة المقدمة من بنك القاهرة . التمويل الرقمى للمشروعات الصغيرة من بنك القاهرة وكان البنك المركزي أصدر في شهر أبريل الماضي، الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والإقراض والادخار، التى تضمنت وضع 5 آلاف جنيه حدًا أقصى للاقتراض، علـى مسـتوى جميـع حسـابات المحافظ الإلكترونيـة لـدى كل البنـوك للعملاء من الأفراد الأشخاص الطبيعيين، وحد أقصى للحصول على التسهيلات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية فئة (أ) عند 15 ألف جنيه، وفئة (ب) عند مبلغ 10 آلاف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل برنامج التمويل الرقمى للمشروعات الصغيرة من بنك القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.