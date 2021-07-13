علي لطفي ينتظم في تدريبات حراس المرمى قبل سفر بعثة الأهلي إلي المغرب استعداداً لنهائي إفريقيا

/640397/علي-لطفي-ينتظم-في-تدريبات-حراس-المرمى-قبل-سفر-بعثة-الأهلي-إلي-المغرب-استعدادا-لنهائي-إفريقيا

علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في تدريبات حراس المرمى، خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى علي لطفي جلسة استشفائية في الجيم، صباح اليوم، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لحراسة المرمى بقيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن علي لطفي، شارك في تدريبات الحراس بشكل طبيعي اليوم، بعد تعافيه من آلام الشد في العضلة الأمامية.

وأكد أبو عبلة أن علي لطفي سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد في المغرب. واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تغادر بعث الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز، في التاسعة مساء السبت المقبل ،على استاد مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.