/640398/تعرف-على-السيرة-الذاتية--لمدير-إدارة-الشئون-العقارية-في-مدينة-جهاز-القاهرة-الجديد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، قراراً وزارياً برقم (453) لعام (2021) بتكليف، المحاسب وليد محمد حميدة، مدير لإدارة الشئون العقارية بـ"جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة"، فى"محافظة القاهرة".

دوت الخليج يرصد في السطور التالية السيرة الذاتية للمحاسب وليد محمد حميدة

وكان يعمل المحاسب وليد محمد حميدة، مدير إدارة الشئون العقارية فى "جهاز تنمية مدينة الشروق"، ومن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز فى العمل بين زملائه، ومعروف عنه التفانى فيه ودماثة الخُلق وله معدلات إنجاز كبيرة فى المشروعات القومية فى مدينة الشروق التى عمل بها فى المناصب الإدارية ويتسم بالسمعة الطيبة والإخلاص بين زملائه فى مختلف الإدارات التى عمل بها.

يأتى هذا القرار الوزارى لدمج الكفاءات الشابة مع الخبرات فى تحمل المسئولية، والإدارة والقيادة، مع تنشيط القطاعات المختلفة بدماء جديدة، وأفكار ورؤى مستقبلية، وأثبتت تجربة رؤساء الأجهزة والمعاونين والنواب الشباب نجاحاً ملحوظاً، ودفعت العمل فى مختلف المجالات وإدارات الأجهزة إلى الأمام وتسريع معدل الإنجاز فى المشاريع القومية القائمة بالمدن الجديدة التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى مصر.

بكالوريوس تجارة

الجدير بالذكر أن المحاسب وليد محمد حميدة ، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة "عين شمس" دفعة عام (٢٠٠٢) ، وتولى العمل بـ"جهاز تنمية مدينة الشروق" عام ٢٠٠٦ وتولى العديد من المناصب خلال تلك الفترة سواء بالإدارة المالية أو العقارية ومنها: "رئيس قسم الوحدات السكنية، رئيس قسم المحلات، رئيس قسم التقنين والمساحة المضافه، مقرر اللجنة العقارية، مقرر لعدد من اللجان داخل الجهاز".

مما يذكر أن المحاسب وليد محمد حميدة، حاصل على عديد من الدورات التدريبية منها الشئون المالية والإدارية و المهارات الإدارية الفاعلة لمديرى الإدارات، والبرنامج التدريبى الذاتى و دورات متكاملة فى الحاسب الآلى، من «أكاديمية السادات للعلوم الإدارية».

جهاز تنمية الشروق

جدير بالذكر أن المحاسب وليد محمد حميدة، صدر له قرار من وزير الإسكان بتاريخ يوليو "٢٠١٨" بتوليه منصب مدير للإدارة العقارية فى «جهاز تنمية الشروق»، ومن هذا المنصب حل العديد من المشاكل الهامة للمستثمرين والعملاء للمدينة وتم زيادة قيمة المتحصلات الخاصة بالعملاء فى تلك الفترة، وكان المسئول عن الملف الأهم والأصعب فى تاريخ مدينة الشروق وهو ملف التقنين، و تم انجاز ذلك الملف وسيتم نشره فى حينه، وتم إستلام طلبات التقنين لتكون بإجمالى عدد طلبات تصل إلى ١٩ الف طلب، وتم وضع آليات تعامل مع العملاء للمساحة المضافة، وأنشأ خريطة عمل لدراسة الطلبات التى كانت تقدم وإرسالها للسلطة المختصة وخلال الفترة القادمة.