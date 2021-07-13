/640399/خدمة-الحوالات-الفورية-المحلية-من-البريد-المصري

خدمة الحوالات الفورية المحلية من البريد المصري هي عبارة عن خدمة حوالات فورية المحلية من البريد المصري حيث يلتزم البريد المصري بدفع مبلغ من المال يتم إرسالة من فرد إلى آخر أو من فرد إلى مجموعة أفراد مستفيدين داخل جمهورية مصر العربية مقابل رسوم الخدمة.

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مميزات خدمة الحوالات الفورية المحلية من البريد المصري

و تتميز الخدمة بالسرعة حيث انها أسرع وسيلة لإرسال الأموال حيث تستغرق عملية و إرسال و إستقبال الحوالة بضع ثوان فقط و يستطيع المرسل إليه صرف قيمة الحوالة بعد تقديم إثبات الشخصية من أي مكتب بريد

شروط خدمة الحوالات الفورية المحلية من البريد المصري

في حالة عدم صرف الحوالة يتم تمديد صلاحيتها 90 يوما قبل الإلغاء. الحد القصى للمبالغ المسموح بتحويلها في المرة الواحدة هو 50،000 جنيه مصري.

الأوراق المطلوبة لخدمة الحوالات الفورية المحلية من البريد المصري

إثبات هوية صالح لكل من طلب العميل والمستفيد

رسوم خدمة الحوالات الفورية المحلية من البريد المصري

قيمة الحواله حتى 100 جنيه مصري الرسوم 5 جنيه مصري قيمة الحواله من 101 جنيه إلى 800 جنيه الرسوم 8 جنيه قيمة الحواله من 800 جنيه إلى 50،000 جنيه الرسوم مصري 1٪ مع الحد الأدنى 8 جنيه مصري وبحد أقصى 200 جنيه مصري