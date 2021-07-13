/640400/صحيفة-الماركا-الإسبانية-محمد-صلاح-وكريستيانو-رونالدو-خارج-المنافسة-على-الكرة-الذهبية

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن اللاعبين الأقرب بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2020 - 2021، وشهدت القائمة التي نشرتها صحيفة الماركا العديد من المفاجات، ويعرض دوت الخليج القائمة:

محمد صلاح خارج قائمة الماركا الإسبانية

شهدت القائمة التي نشرتها صحيفة الماركا الإسبانية للاعبين الأقرب إلى الحصول على جائزة الكرة الذهبية، غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، كما شهدت القائمة غياب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالي.

قائمة صحيفة الماركا للاعبين الأقرب إلى الكرة الذهبية

شملت قائمة صحيفة الماركا الإسبانية للاعبين الأقرب غلى التتويج لقب أفضل لاعب في العالم والتتويج بالكرة الذهبية، كل من: ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشاونة الإسباني، وجورجينو لاعب وسط منتخب إيطاليا وفريق تشيلسي، وهاري ين منتخب منتخب إنجلترا وفريق توتنهام الإنجليزي، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ، وكيلليني مدافع فريق يوفنتوس.

يذكر أن فريق ليفربول رفض انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكبو 2021، كما شهدت القائمة أيضا غياب مصطفى محمد نجم فريق الزمالك والمعار إلى فريق جالاتا سراي، وأحمد عبدالقادر لاعب جناح النادي الأهلي والمعار إلى صفوف فريق سموحة، وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

جاءت مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو كالتالي:

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م.)