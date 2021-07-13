/640401/علي-معلول-يكتفي-بجلسة-في-الجيم-بتدريبات-الأهلي-قبل-السفر-إلي-المغرب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح عبد الحفيظ أن معلول اكتفى بأداء جلسة في «الجيم»؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، وفقا لما يحدده الجهاز الفني لبعض اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4ــ1.

وتستعد بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، لمغادرة القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس، بمدينة كازابلانكا في المغرب

يختتم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الأخير قبل السفر للمغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل يوم 17 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حكم مباراة الاهلي

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.