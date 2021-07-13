/640402/هيئة-السكة-الحديد-تعلن-فتح-تحقيق-عاجل-فى-واقعة-كمسرى-منوف

دوت الخليج

واقعة كمسري منوف تثير غضب المواطنين

هذا وكانت وسائل التواصل الاجتامعي قد تناقلت بشكل موسع فيديو لإحدى السيدات قامت بتصوير فيديو تبين فيه أن أحد المواطنين رفقة ابنته لم يتمكن من دفع غرامة ركوب القطار، وعلى إثرها انتفض عدد من الركاب لدفع الغرامة بدلًا منه، ولكن الكمسرى رفض أخذ الغرامة، وأصر على احتجاز المواطن.

هيئة السكة الحديد تعلن بدء التحقيق فى واقعة كمسرى المنوف

ووفقًا لما أشار إليه مصدر بهيئة السكة الحديد، فقد أكد أنه سيتم استدعاء الكمسري للتحقيق معه فى الواقعة ومعرفة الظروف المتعلقة بها، حيث أكد على أن التعليمات الوزارية قد شددت على ضرورة عدم إهانة أى مواطن، وأن المخطئ سيتلقى جزاء شديد إذا قام أحد العاملين بمعاملة غير لائقة.

كما أشار المصدر الذى رفض عدم ذكر أسمه، إلى أن رئيس الهيئة وجه أكثر من مرة العاملين بالهيئة من كمسارية ومشرفي قطارات بالتعامل الحسن مع المواطنين، واتباع السياق القانوني وليس الإهانة أو التعرض لأحد بأى أذى.