مصرع وإصابة 20 شخصًا في  انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات البحرية

/640404/مصرع-وإصابة-20-شخصا-في- انقلاب-سيارة-ميكروباص-بطريق-الواحات-البحرية

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 17 آخرين، اليوم الثلاثاء، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات البحرية، في الجيزة، وتم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 20 شخصًا فى حادث بطريق الواحات البحرية

تفاصيل الحادث

كانت تلقت غرفة إدارة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق الواحات البحرية، و على الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، انقلاب سيارة ميكروباص، ما نتج عن مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال.

النيابة العامة

وتم نقل الضحايا للمستشفى، وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة المختصة التحقيقات.

سيطرت الحماية المدنية بالقاهر، تحت إشراف الللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، على حريق هائل شبّ داخل مطعم في منطقة السيدة زينب دون وقوع خسائر بشرية.

البداية

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مطعم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة العالية الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.