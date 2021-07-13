/640407/وزير-الخارجية-يلتقي-بنظيرته-البلجيكية-لدفع-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين

التقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٣ يوليو الجاري مع السيدة "صوفي ويلمز" نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية البلجيكية، وذلك لدفع مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين.

دوت الخليج

وزير الخارجية يلتقي نظيرته البلجيكية لدفع العلاقات الثنائية بين الجانبين

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري، أشاد باهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في خطط التنمية المصرية، خاصةً في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة؛ كما تم تناول أهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار، بالإضافة إلى العمل على استعادة حركة السياحة القادمة من بلجيكا، في ظل التدابير الصارمة المُطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المقاصد السياحية المصرية.

وزير الخارجية سامح شكري

وأضاف السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي بإسم الوزراة، أن وزير الخارجية عرض الجهود الوطنية المستمرة على كثير من الجبهات للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونجاح مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة، فضلاً عن استضافة مصر لنحو ٦ ملايين مهاجر ولاجيء.

كما تطرق اللقاء لعددٍ من القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، مثل تطورات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة.