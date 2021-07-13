/640408/حريق-هائل-بسيارة-لنقل-الوقود-في-طريق-الأوتوستراد-فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق هائل بسيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بسيارة نقل أخرى محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الطريق الدائرى الأوسطي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل فيديو يظهر فيه إندلاع حريق هائل بسيارة نقل محملة بالوقود

حريق هائل

ويظهر في الفيديو المنشور على التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، حريقا هائلا وسط تصاعد للدخان، وابتعاد السيارات عن موقع الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على النيران.

بلاغ عاجل

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للمكان للسيطرة على الحريق، ويجرى الآن، فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدًا للسيطرة عليه.

وفي سياق أخر سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في وقت أخر على حريق هائل إندلع بمخلفات داخل قطعة أرض فضاء بمسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

شارع خاتم المرسلين

كانت البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بدائرة القسم.

6 سيارات إطفاء

وعلى الفور على انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، و أتضح أن الحريق بمخلفات داخل أرض فضاء ولا إصابات.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير الداخلية.