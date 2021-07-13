رقابة وخطوط خاصة.. القاهرة تعلن خطة النقل فى عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وطالب خالد عبدالعال، هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام فى جميع أنحاء القاهرة، خصوصًا فى المناطق التى يتردد عليها المواطنون بكثافة فى العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الأضحى المبارك والفترة السابقة له، والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة، واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.

وأكد على أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعى وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.

وأعلن اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أنه تم تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس تعمل كخدمة يتم تشغيلها خلال إجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة ووفقًا لتدفقات الركاب على هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل منظومة التتبع الالكترونى للسيارات G.P.S التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، وكذلك غرفة عمليات الهيئة التى تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التى تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وجميع مرافقها بالقاهرة الكبرى.

وأشار اللواء رزق، إلى أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتى تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد، كما تم مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات وتحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.

كما تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة "سيارات – دراجات بخارية"، لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل بمنع أى تكدس فى المناطق الترفيهية أو تحويل مسارات الخطوط عند الحاجة إلى ذلك.