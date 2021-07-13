بداية من الجمعة.. ارتفاع ملموس فى الحرارة والرطوبة

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار الرطب على القاهرة والوجه البحرى، ودرجات الحرارة تتراوح من 36 إلى37 فى الظل، وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة.

واعتبارا من يوم الجمعة 16 يوليو يشهد الطقس ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة مما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من "4:2" درجات، والتعرض للشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.