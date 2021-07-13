بالصور.. حفل ختام الدورات التدريبية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الشرطة احتفالا بمناسبة تخريج الدورات التدريبية أرقام (321 – 322 - 323) من الكوادر الأمنية الإفريقية والتى أقامها مركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مجالات (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كإحدى صور الجريمة المنظمة – تحقيق الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة – حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة) شارك فى تلك الدورات (132) متدربا يمثلون (25) دولة إفريقية.

حضر الحفل اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ومدير مركز بحوث الشرطة، وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من ضباط مركز بحوث الشرطة، حيث نقل لهم مساعد الوزير رئيس الأكاديمية خلال كلمته تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بإسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة إلى جانب توطيد التعاون الأفريقى فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب، وينشر السلم والاستقرار.

تلقى المتدربون برنامجا تدريبيا وتعليميا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى إرتكز على 3 محاور رئيسية: المحور الأول: المحور العلمى النظرى والذى يشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين فى ذات تخصص كل دورة.

المحور الثانى: المحور العلمى التدريبى التطبيقى والذى يتم خلاله إتاحة الفرصة للكوادر الأمنية الإفريقية للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية التى تحاكى الواقع المعاصر.

المحور الثالث: المحور الثقافى والسياحى والذى تتاح من خلاله الفرصة للدارسين لزيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية الشاهدة على العبقرية المصرية على مر العصور.

يأتى ذلك اتساقا مع إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى إحدى محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.