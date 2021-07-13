أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدورعدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء الكليات. شملت القرارات الجمهورية، تعيين د. إيناس أحمد الجندى عميدًا لطب أسنان كفر الشيخ، ود.طارق مصطفى غلوش عميدًا لتجارة المنصورة، و د. إيمان أحمد محمد هريدي عميدًا لكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، و د.حسام حمدي عبد الحميد عوض عميدًا لتربية حلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.