«القتل والزواج سرا»..اتهامات اعترضت طريق مروة عبد المنعم

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سيطرت الفنانة مروة عبد المنعم، على مؤشرات جوجل لتحتل قائمة الأكثر بحثا في مصر، ولكن ليس بسبب أعمالها الفنية التي برزت من خلالها بل بما عانته من أزمات عديدة خلال مسيرتها، لتكون مروة مثال يحتذى به في القوة والمثابرة بتصدي الهجمات التي تعرضت لها.

دوت الخليج يكشف معلومات مثيرة حول الفنانة مروة عبد المنعم

مروة عبد المنعم فنانة موهوبة وشاملة، ولدت في القاهرة بيوم 26 فبراير 1978، تخرجت من جامعة الفنون المسرحية وبدأت مسيرتها الفنية في سن صغير من خلال الغناء والاستعراض على خشبة المسرح، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان القومي للمسرح، تزوجت من المخرج حسام الشاذلي ولديها ابن وابنة، وفي أغسطس 2016 انفصلت عن زوجها بعد سنوات.

أم كلثوم أولى أعمال مروة عبد المنعم الفنية

قدمت مروة عبد المنعم أولى تجاربها التمثيلية بدور قصير في مسلسل «أم كلثوم» مع صابرين وأحمد راتب وكمال أبو ريا وحسن حسني وسميرة عبدالعزيز ورشوان توفيق، وعبدالعزيز مخيون، ومن تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج انعام محمد علي.

شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها: "حديث الصباح والمساء، وإمام الدعاء، والحقيقة والسراب، تحتل الربح، عباس الأبيض في اليوم الأسودء مشوار إمرأةؤ أغلى الناس، وطمطم، سيدنا السيد، الريات، قصص النساء في القرآن، خليل الله إبراهيم الأببض، علاقات خاصة، يوميات زوجة مفروسة".

ومن أشهر افلامها: "عمرو وسلمى، حبيبي نائما، فوكك مني، عش البلبل، مستر بيبي، قهوة بورصة مصرء القشاش، أعز صحاب، نور عيني، بدون رقابة”.

اتهام مروة عبد المنعم بقتل خادمتها

في أبريل 2014 اتهمت مروة عبد المنعم بقتل خادمتها والتى كانت تبلغ 13 عاما، وذلك في حمام فيلتها، وعليه فتم توجيه التهمة لمروة عبد المنم وزوجها، وهاجمها جمهورها إثر تلك الواقعة، إلا أنها حصلت على برائتها من التهمة الموجهه إليها، لتصر على تقديم دعوى قضائية ضد والد الخادمة، حيث صرحت بأنه حاول ابتزاز زوجها للحصول منه على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، إلا أن التقرير الشرعي رجع سبب وفاة الخادمة إلى توقف في عضلة القلب، ووفاتها بشكل طبيعي.

وتنازل والد خادمة مروة عن القضية بعد اطلاعه على تقرير الطب الشرعي الذي أوضح في عدم وجود شبه جنائية في قتل ابنته، وأمرت النيابة بحفظ القضية.

اتهام مروة عبد المنعم بالزواج من مصطفى قمر سرا

وانتشرت شاىعة أخرى تفيد بارتباط مروة عبد المنعم بالفنان مصطفى قمر سرا، بعدما قام مصطفى قمر بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: "أنا ومروة العسل القمراية، وعمل جديد مفاجأة استنونا قريبا، منورة العمل يامروة أختي الغالية".

وفاة عم الفنانة مروة عبد المنعم

وكانت قد أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم، وفاة عمها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت : "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمّي في ذمة الله"، ثم طالبة الجمهور بدعاء لها ولعمها.