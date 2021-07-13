/640415/تفاصيل-جديدة-في-انتحار-شقيق-المطرب-رامي-صبري

واصلت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، التحقيقات مع 3 من مسئولي مركز علاج الإدمان، الذي تم إيداع كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري به لعلاجه من الإدمان في البدرشين، من بينهم صاحب مركز علاج الإدمان، لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، من بينها إدارة المركز بدون ترخيص.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات مع 3 مسئولي مركز علاج الإدمان في واقعة انتحار شقيق رامي صبري

المركز مش مركز لعلاج الإدمان

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن المركز غير مرخص، ويفتقد للاشتراطات الخاصة بإدارة مراكز ومصحات علاج الإدمان، وناظر فريق من النيابة جثة المتوفى، وتبين من خلال التقرير الأولي، عدم وجود إصابات ظاهرية فى جسده، وأن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، وجارى إعداد التقرير الطبى النهائى حول الجثمان، لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

أسرة المتوفي

كما استمعت النيابة العامة ايضًا إلى مسئولى المصحة بشأن الواقعة، وأقوال عائلة المتوفى شقيق المطرب رامي صبري، لبيان تاريخ دخوله المصحة.

انتحار شقيق المطرب رامي صبري

كما استعلمت النيابة العامة خلال التحقيقات في واقعة انتحار شقيق المطرب رامي صبري، عن تراخيص المصحة، ومدى خضوعها لوزارة الصحة من عدمه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن غرفة عمليات الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قد تلقت بلاغا بغرق شخص في ترعة بالجيزة، و انتقل على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

شقيق المطرب رامي صبري

وأتضح أن المجني علية هو شقيق المطرب رامي صبري، يعانى من الإدمان وكان يخضع للعلاج داخل مصحة بمنطقة البدرشين، وأنه حاول الهروب وخلال محاولة العاملين بالمصحة اللحاق به قفز فى ترعة، ونظرًا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقًا.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.