/640419/المستشار-حنفي-جبالي-يعزي-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-في-ضحايا-حريق-مستشفى-الحسين

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى محمد ريكان الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار .

دوت الخليج يرصد نص برقية التعزية لرئيس مجلس النواب العراقي وجاء فى نص البرقية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم ضحايا حادث الحريق الذى إندلع فى مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار". وأردف رئيس مجلس النواب: "ونحن إذ نشاطركم والشعب العراقى الشقيق وأسر الضحايا الأحزان، لنؤكد لكم تضامن مصر قيادةً وشعباً ووقوفها مع العراق الشقيق فى هذا المصاب الجلل". واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية بالدعاء: "راجين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء المصابين".

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