/640423/الشروط-الرسمية-في-مبادرة-التمويل-العقاري-2021

يبحث المواطنون حاليًا عن التمويل العقاري الذي وفره البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري 2021 بسهولة ، و كان بينها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى لمحدودى الدخل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري و ذلك بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا ، و ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، في الشروط الرسمية في مبادرة التمويل العقاري 2021 .

دوت الخليج

الشروط الرسمية في مبادرة التمويل العقاري 2021

وهناك اتاحة فرصة للمواطنين في مبادرة التمويل العقاري 2021 من محدودي و متوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل .

مبادرة التمويل العقاري 2021

مبادرة التمويل العقاري 2021 لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى في مبادرة التمويل العقاري 2021 .

مبادرة الرئيس للتمويل العقاري

وفي مبادرة الرئيس للتمويل العقاري للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة. كما أن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمعنى أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري .

مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها. عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل. إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي. أن يكون المستفيد مصري الجنسية.