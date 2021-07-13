علي نصير رئيس القسم الرياضي بـ دوت الخليج ضيفا على قناة الزمالك اليوم.. تفاصيل

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يحل الناقد الرياضي على نصير، رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج ،ضيفا على قناة الزمالك مع الإعلامية نيرة الأحمر في برنامج أخبارنا والمقرر إنطلاقة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

ويفتح على نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج العديد من الملفات الرياضية الساخنة والتي تهم الشارع الكروي العام في مناقشة حوارية مع الإعلامية نيرة الأحمر في تمام السادسة من مساء اليوم.

رئيس القسم الرياضي ضيف قناة الزمالك

ويتطرق رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج للحديث عن كل ما يدور على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام والقلعة البيضاء بشكل خاص وذلك في حوار مفتوح مع نيرة الأحمر في برنامج أخبارنا على قناة الزمالك.

ويشرح على نصير كيفية تغطية موقع دوت الخليج والقسم الرياضي بشكل خاص للأحداث الرياضية المتواجدة على الساحة مع إستغلال الأساليب الحديثة في الفنون الصحفية المختلفة لتوصيل خدمة إخبارية مميزة لكافة قطاعات جمهور الرياضة داخل وخارخ مصر.

تردد قناة الزمالك

وينطلق البرنامج في تمام السادسة من مساء اليوم على قناة الزمالك والتي يمكنك إستقبالها عبر التردد التالي :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11449.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

تصريحات على نصير عن الفار في الدوري المصري

يذكر أن على نصير ووضح في تصريحات تلفزيونية : " لا يوجد لدينا فار في الدوري المصري !! ، هل من المفترض أن يتواجد لديك فار ولن تستطع الحكم على لقطة هل هي صحيحة أم خطأ ، تقنية الفيديو في مصر تسير على أمزجة البعض ، هناك بعض المشكلات التي يجب على اتحاد الكرة أن يراجعها على الرغم من خوض الحكام دورات تدريبية في كيفية التعامل مع التقنية الجديدة ".

وزاد رئيس قسم الرياضة بموقع دوت الخليج: " مباراة المصري اليوم في الدوري الممتاز تذاع بكاميرا موبايل ومن زاوية واحدة طوال الشوط الأول من اللقاء ، هل هذا يساعد الحكام في إتخاذ قرار صحيح في حالة اللجوء لتقنية الفيديو".

وأختتم على نصير : " لكي يجب تحقيق منظومة كروية منتظمة لابد من ثلاثة أمور أولهم: لا يوجد عدل ومساواة في الدوري الممتاز ، اتحاد الكرة تميل لأندية دون الأخرى ، ثانيا إبعاد المصالح الشخصية عن الكرة المصرية، ثالثا وضع قوانين صارمة ولوائح تطبق على كافة الأندية".