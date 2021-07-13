هبوط اضطرارى لطائرة تركية بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - وعمل مسؤولو الحجر الصحى بالمطار الإسعافات الأولية لها بمطار القاهرة، ونقلها بمعرفة الإسعاف لإحدى المستشفيات القريبة من المطار.
كان برج المراقبة جاءته إشارة من قائد الطائرة التركية اثناء رحلتها من إسطنبول إلى الصومال يطلب السماح له بالهبوط الاضطرارى بمطار القاهرة واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبى لاصابة راكبة هولندية، تبلغ من العمر 44 عامًا، بأزمة قلبية.
وسمحت سلطات الطيران المصرية لقائد الطائرة التركية بالهبوط فى المطار بموقع 304 بمبنى الركاب 3، وقام طبيب الحجر الصحى بتوقيع الكشف عليها، وتبين أنها تعانى من أمراض فى القلب وارتفاع فى ضغط الدم وتم نقل الراكبه تحت إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.
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