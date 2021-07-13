وزير التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد فى الجامعات

جدة - نرمين السيد - وشملت القرارات الجمهورية، وفقا لبيان صحفى، تعيين كل من: 1.إيناس أحمد الجندى عميدًا لكلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ. 2.طارق مصطفى غلوش عميدًا لكلية تجارة جامعة المنصورة. 3.إيمان أحمد محمد هريدي عميدًا لكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة. 4.حسام حمدي عبدالحميد عوض عميدًا لكلية تربية جامعة حلوان.

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