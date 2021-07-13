وقال الناىٔب ياسر عمر، إن هناك مشكلات يعانى منها قطاع الصادرات الزراعية منذ تولى الهيىٔة القومية لسلامة الغذاء مسىٔولية الصادرات الزراعية، وتتمثل هذه المشكلات فى اتخاذ قرارات وتعديلات على النظم المتبعة فى ذروة الموسم التصديرى دون مراعاة للخساىٔر التى يتكبدها المصدرون، مثل أزمات الشموع والمطهرات والكراتين، وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حلول مع المصدرين، وعدم إخطار المصدرين بتعليمات الهيىٔة حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم الالتزام بتلك التعليمات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال رىٔيس الحجر الزراعى، إنه فى عام 2017، كان هناك حظرا لبعض المحاصيل الزراعية، وتم تطبيق نظام التمويل على المزارع حتى تتم الرقابة على المبيدات بالمزارع عندما يتم تصدير المنتجات إلى الدول، ووجود بعض المخالفات لا يتم حظر الدولة بالكامل بل يتم منع المزرعة من التصدير، وبالفعل نجحت الهيىٔة فى فك حظر التصدير للعديد من الدول.
وأشار كمال إلى أن هناك منظومة تكويد جديدة تم الانتهاء من إعدادها حاليا، وفى انتظار صدور قرار وزارى بها حتى يتم بدء العمل بها، وهى تعطى أحقية كافة الإجراءات لهيىٔة الحجر الزراعى، ومن ضمن مميزاتها أن الهيىٔة ستقوم بتسليم ملف كامل للمزارع عن المواصفات الفنية لكل محصول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة النواب تبحث مشكلات قطاع الصادرات الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.