وزير الإنتاج الحربى: توجيه رئاسى بالتعاون مع القطاع الخاص بجميع الأشكال

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون مع القطاع الخاص بجميع الأشكال، مؤكدًا أن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد فى أى دولة، مضيفًا: "الصناعة فى مصر أمانة فى إيدينا جميعا".





جاء ذلك خلال ندوة "دعم الصناعة المصرية" التى عقدتها وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد كبير من رجال الصناعة وممثلى عدد من الوزارات وعدد من النواب، وذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بالسلام.

وأوضح الوزير، أن الأذرع الصناعية فى مصر كثيرة ومتعددة منها الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وشركات قطاع الأعمال وشركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع الخاص وغيرها، وجميعها لديها إمكانيات تصنيعية هائلة يجب أن تتكامل لدفع الصناعة المصرية إلى الأمام.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن فكرة التكامل ما بين مختلف الجهات بالدولة هى فكرة أساسية فى المجتمعات النامية وهو ما قامت به دول جنوب شرق آسيا فى بداياتها حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربى بما لديها من شركات صناعية ومركز تميز علمى ومركز نظم معلومات وقطاع تدريب، لديها إمكانيات تكنولوجية هائلة يتم تسخيرها لإنتاج مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة، ولكن مثل كثير من الدول الكبرى يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لهذه الإمكانيات أثناء عدم التحميل بالمنتجات العسكرية لإنتاج منتجات مدنية لتلبية احتياجات السوق والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، لافتًا إلى أن البعض يعتقد بصعوبة الإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى نتيجة لوجودها داخل خطوط إنتاج عسكرية، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وقام بدعوة رجال الصناعة للتنسيق لإرسال وفود ولجان للمرور على شركات الإنتاج الحربى للتعرف على هذه الإمكانيات التكنولوجية على أرض الواقع.