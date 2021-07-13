«تأخر أعمال حمام السباحة بمركز شباب أطفيح» بمناقشات رياضة النواب..والحكومة:سيتم الانتهاء قبل ديسمبر المقبل«فيديو وصور»

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ممثل الحكومة للنائب عبد الوهاب خليل:انتهاء أعمال حمام السباحة بمركز شباب أطفيح قبل ديسمبر المقبل

رئيس رياضة النواب:هنحضر افتتاح حمام سباحة مركز شباب أطفيح مع النائب عبد الوهاب خليل

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، النائب عبد الوهاب خليل بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن مركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة، يشهد حالة من الـتأخر الكبير بشأن نهو وانهاء أعمال حمام السباحة به رغم توفير المخصصات المالية له منذ عام 2019 بواقع نحو 2مليون جنيه، وأيضا تخصيص وزارة الشباب والرياضة باقي المخصصات بنحو 6مليون جنيه إجمالي الأعمال المطلوبة، مشيرا إلي أنه في لقاء مع وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي أكد انتهاء الأعمال خلال مدة زمنية تم التوافق عليه ولكن لم يتحقق هذا الأمر حتي تاريخه.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن مدة تنفيذ المشروع منذ 2019 كانت 9شهور، ومقاول الباطن حصل علي 25%من المخصصات المالية، وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء منه، وتم تقديم أكثر من طلب إحاطة، وحين مناقشة الطلب يتم عمل جزء من الأعمال وبمجرد انتهاء الأمر يبقي الوضع علي ما هو عليه، مؤكدا علي أن هذا الأمر سياق لابد أن يتم التوقف أمامه ومراجعته خاصة أن المخصصات المالية موجوده، والأمر مسند لمقاول من الوزارة ومن ثم تأخر الأعمال ليس له مبرر.

وعقب علي حديثه ممثل وزارة الشباب والرياضة بأن النائب عبد الوهاب خليل محق في طلب الإحاطة، والوزارة وضعت خطة للانتهاء من الأعمال خلال الفترة المقبلة وسيتم الافتتاح فى ديسمبر المقبل، فيما تسائل النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة عن عقد التعاقد مع مقاول الباطن مطالبا بضرورة تقديمه للجنة.

وأتفق معه النائب محمود حسين،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مطالبا ممثل الحكومة بتقديم المستندات الخاصة بالتعاقد، مؤكدا علي أن اللجنة ستتابع هذا الملف بدقة وستحضر افتتاح حمام السباحة مع النائب عبد الوهاب خليل، مشيرا إلي ضرورة أن يتم إخطار اللجنة خطة الوزارة بشأن هذا الملف لمتابعته بشكل دقيق حتي الانتهاء والافتتاح.