/640440/ضبط-171-قطعة-سلاح-ناري-وتنفيذ-80624-حكم-قضائي-خلال-24-ساعة

تواصل الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط «171» قطعة سلاح نارى ، «196» قضية مخدرات وتنفيذ «80624» حكم قضائى متنوع.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. الداخلية تضبط 171 قطعة سلاح ناري فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 171 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 136 متهم).. وذلك على النحو التالى: (12) بندقية آلية. (23) بندقية خرطوش. (5) طبنجات . (131) فرد محلى. (635) طلقة مختلفة الأعيرة. (15) خزينة متنوعة. (202) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80624) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى : (354) حكم جناية . (24151) حكم حبس جزئى. (4795) حكم حبس مستأنف. (40503) حكم غرامة. (10821) مخالفة. فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (196) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد ( 208) متهم ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (23٫315 كيلو جرام). كمية من مخدر الحشيش وزنت (6٫543 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫486 كيلو جرام). كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫165 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫797كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (711 جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (8 جرام). عدد (1852) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (267) دراجة نارية مخالفة. فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (سيارة). فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25660) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم . تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط 171 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80624 حكم قضائي خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.