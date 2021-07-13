هيىئة التنمية الصناعية:نعمل علي وضع خطة للتخلص من كافة معوقات الصناعة «صور»

/640444/هيىئة-التنمية-الصناعيةنعمل-علي-وضع-خطة-للتخلص-من-كافة-معوقات-الصناعة-صور

قال اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيىئة تقوم بوضع خطة للتخلص من كافة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع في ظل زيادة اعداد المستثمرين، مشيرا الى فرع الهيئة الموجود بمدينة العاشر من رمضان حيث ان الهيئة كانت لديها مقر بجمعية مستثمرين للعاشر ولكن نظرا لازدياد الاعداد وضيق المكان لم يتم استمرار العمل، لذلك اتجهت اللجنة الي ارشفة كافة المستندات الكترونية حتى لا يتم ازدحام الاماكن بالارشيف الورقي، موضحا ان هده الخطة بدات منذ ٦شهور وجاري العمل فيها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة مشاكل القطاع الصناعي جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود لمناقشة موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، حيث قام مجموعة من المستثمرين بعرض مشاكلهم والتحديات التي تواجهم في قطاع الصناعة، من عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد وتأخر اجراءات استخراج السجلات الصناعية. الموارد البشرية و طالب النائب المهندس معتز محمود من الهيئة تحديد الخطة الزمنية للانتهاء من ميكنة كافة الاجراءات و تحويل جميع الارشيف الورقي الى ارشيف الكتروني، كما اشار الى نقص الموارد البشرية بالهيئة والتي تودي الي تأخر اللجان المنوط بها النزول الي المستثمرين مما يؤثر بالسلب على أعمال المستثمرين وفي بعض الاحيان قد يتوقف العمل نهائيا.

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