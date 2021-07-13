/640446/رئيس-صناعة-النواب-يطالب-بإعادة-هيكلة-هيئة--التنمية-الصناعية-صور-وفيديو

طالب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هيئة التنمية الصناعية بضرورة اعادة وهيكلة الهيئة حتي تستطيع تقديم خدمة متميزة للمستثمر، فضلا عن وضع خطة زمنية سريعة للانتهاء من تحويل ارشفة المستندات الكترونيا على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان كما طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة افادة اللجنة بمتى سيتم الانتهاء من اقرار استخراج سجل الموقت مع توضيح اجراءات استخراجه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود لمناقشة موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، حيث قام مجموعة من المستثمرين بعرض مشاكلهم والتحديات التي تواجهم في قطاع الصناعة، من عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد وتاخر اجراءات استخراج السجلات الصناعية. هيئة التنمية الصناعية و قال اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيىئة تقوم بوضع خطة للتخلص من كافة المعوقات والتحديات، التي تواجه القطاع في ظل زيادة اعداد المستثمرين، مشيرا الى فرع الهيئة الموجود بمدينة العاشر من رمضان حيث ان الهيئة كانت لديها مقر بجمعية مستثمرين للعاشر ولكن نظرا لازدياد الاعداد وضيق المكان لم يتم استمرار العمل، لذلك اتجهت اللجنة الي ارشفة كافة المستندات الكترونية حتى لا يتم ازدحام الاماكن بالارشيف الورقي، موضحا ان هده الخطة بدات منذ ٦شهور وجاري العمل فيها.

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