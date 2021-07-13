جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار541 ركاب منوف - طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة، والذى قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمسارى على المواطن ورفضه تحصيل الأجرة والغرامة، ومناشدة المسؤولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق فى الواقعة حفاظًا على حقوق الراكب.





وأكدت الهيئة، فى بيان لها، أنه تم إيقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفورى، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون فى حق أى راكب، خصوصًا وأن لوائح السكة الحديد وتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل فى جميع المواقف وفقًا للقانون وفى إطار الاحترام التام للراكب. كما أكدت الهيئة، أنه سيتم إعلان التحقيقات بكل شفافية فور انتهائها. وشددت الهيئة، على الاحترام التام لجميع جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصرى والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، مع الحفاظ على حق الهيئة فى تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول إجراء من السكة الحديد ضد كمسارى قطار «منوف- طنطا» المعتدى على راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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