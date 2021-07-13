وزير الأوقاف يهنئ الإمام الطيب بعيد الأضحى ويشارك فى اجتماع الأعلى للأزهر

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على رأس وفد يضم كل من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبوعمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.





وأهدى فضيلة الإمام الأكبر، نسخة من كتابه "القول الطيب"، الذى يقع فى ثلاثة مجلدات لوزير الأوقاف، كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتابه "مسيرة النقد الأدبى وقضاياه" لفضيلة الإمام. وعرض كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر، خلال اللقاء على شيخ الأزهر، التعاون المشترك فى تدريب الأئمة والوعاظ والقوافل الدعوية، وهو ما رحب به وشجعه فضيلة الإمام الأكبر. وعقب اللقاء شارك وزير الأوقاف فى اجتماع المجلس الأعلى للأزهر الذى عقد برئاسة الإمام الطيب، بمقر المشيخة.

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