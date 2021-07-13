سعفان: مشروع «أضواء» يعزز حقوق العمال بشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مشروع "أضواء" يعد أحد المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها فى الفترة الحالية؛ لأنه مشروع إقليمى يستهدف النهوض بالعمل اللائق فى "مصر - تونس - المغرب - الجزائر" ونشر ثقافة العمل اللائق وتعزيز حقوق العمال فى شمال إفريقيا.





جاء ذلك فى كلمة وزير القوى العاملة خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق بشمال أفريقيا "أضواء"، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء، بحضور إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، وممثلى شركة "اريكسون" وأعضاء اللجنة الاستشارية، وممثلى الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال.



وأضاف سعفان أن المشروع يتكون من 3 مكونات أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الإقليمى، وضرورية لإحراز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، إذ يرتكز المكون الأول على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات واستخدامها فى إصلاح السياسات الاقتصادية لتوجه نحو النمو الغنى بالوظائف، مشيرًا إلى أن المكون الثانى يدعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية وتعزيز الوعى بهذه المعايير وضمان تطبيقها.



وأوضح أن المكون الثالث يهتم بتعميق إشراك القطاع الخاص لتحقيق العمل اللائق بقطاع الاتصالات باعتباره أبرز القطاعات التى تتفاعل مع وظائف المستقبل، منوهًا بأن المشروع يتميز بأنه يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة، لدعم متخذى القرار وضمان الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية من خلال تعزيز القدرات وإعداد الدراسات التشخيصية، إضافة إلى تعزيز معرفة السلطات التشريعية والهيئات القضائية بمعايير العمل الدولية.



ولفت إلى أن المشروع نفذ خلال الفترة الماضية عددًا من الأنشطة المقرر استعراضها خلال الاجتماع، مشيدًا بأحد الدراسات المهمة التى أطلقها المشروع بالتعاون مع الوزارة فى ديسمبر 2020 تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة" التى تعكس واقع سوق العمل المصرى مع بناء تصور لمستقبل الوظائف فى مصر، وتقديم عدد من النتائج والتوصيات الرئيسية المهمة التى بدأت الوزارة بالفعل فى تبنيها من خلال خطط العمل المستقبلية.

وتابع سعفان قائلا: "أتمنى أن تكون كل الدراسات المستقبلية على نفس المستوى وتخلص إلينا بعدد من التوصيات القابلة للتنفيذ"، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المباشر بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.

من جهته، قال ايريك أوشلان إن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ينفذ عددا من مشروعات التنمية فيما يخص العمل اللائق وعمل الأطفال، وفى مجال الحماية الاجتماعية وريادة الأعمال والتى تعد أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع، موضحًا أن مشروع "أضواء" يركز على مشاركة القطاع الخاص فى التنمية ويعمل مع العديد من الشركاء داخل وخارج مصر.