السكة الحديد تكشف واقعة الفيديو المتداول والخاص بحدوث مشادة بين كمسارى وأحد...

أصدرت هيئة السكك الحديدية اليوم بياناً بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الاجرة والغرامة والذي قامت فيه احدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظاً على حقوق الراكب

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم إيقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات السيد الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب

وأنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية

وتؤكد الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب .