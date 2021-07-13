إيقاف كمسرى قطار منوف وإحالته للتحقيق بعد فيديو الاعتداء على أحد الركاب

أصدرت هيئة السكك الحديدة اليوم بياناً بشأن واقعه الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الاجرة والغرامة والذي قامت فيه احدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الاجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظاً على حقوق الراكب.



وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه تم ايقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري و ان المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلاتهاون في حق اي راكب خاصة ان لوائح السكة الحديد وتوجيهات الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وان يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب وأنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية.





وأضافت الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وان كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب .