/640443/يورو-2020-التشكيل-المثالي-للبطولة-من-الاتحاد-الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، بعد نهاية البطولة، والتي ظهر فيها سيطرة من لاعبي المنتخب الإيطالي، في مختلف المراكز ليأتي بـ 5 لاعبين إيطاليون.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

بعد التتويج بالبطولة على حساب الإنجليز بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، على ملعب ويمبلي، والظهور بشكل قوي ومنظم في مختلف المراكز تواجد خماسي الأوروز في التشكيل المثالي للبطولة..

التشكيل المثالي ليورو 2020

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا).

خط الدفاع: والكر(إنجلترا) – بونوتشي(إيطاليا) -ماجوير (إنجلترا) – سبينازولا(إيطاليا).

خط الوسط: بيير إيميل(دنمارك) – جورجينيو(إيطاليا) – بيدري(إسبانيا).

خط الهجوم: ستيرلينج(إنجلترا) – كييزا(إيطاليا) – روميرو لوكاكو (بلجيكا).

نتيجة مباراة النهائي

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

أرقام إيطاليا في يورو 2020

ووصل المنتخب الإيطالي لرقم قياسي في عدد الأهداف في تاريخ مشاركاته بالبطولات القارية كأس أمم أوروبا وكأس العالم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فقد سجلت إيطاليا 13 هدفا في البطولة الحالية، وهي أعلى حصيلة للأزوري في نسخة واحدة بين بطولة أوروبا وكأس العالم.

وسجل المنتخب الإيطالى ظهوره في نهائى أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث شارك في المباراة النهائية 3 مرات سابقة نجح خلالها في التتويج باللقب مرة وحيدة عام 1968 على حساب نظيره اليوغوسلافى، فيما خسر اللقب مرتين عامي 2000 و2012 أمام فرنسا وإسبانيا على الترتيب، قبل أن يضيف اللقب الثانى على حساب إنجلترا.