/640445/محمد-سلام-ينضم-لأبطال-فيلم-هيصة-بجانب-أحمد-داوود

قرر المخرج عثمان أبو لبن خوض تجربة سينمائية جديد بعدما إقترب فيلمه الجديد «الكاهن» من العرض بعدما انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم «هيصة»

يعد كلا من الفنانين أحمد داوود والفنان ومحمد سلام، أوائل المنضمين لفيلم «هيصة» الذي يستعد عثمان أبو لبن لإخراجه، والعمل من تأليف محمد ناير، ويتناول الفيلم قصة طموح لبعض الشباب المصري.

ويجسد أحمد داوود خلال أحداث «هيصة» دور لاعب كرة قدم، ليظهر بصورة مختلفة عن الصور التي شاهده الجمهور عليها في أعماله السابقة.

عثمان أبو لبن يستعد لطرح فيلم الكاهن

من ناحية أخرى يستعد عثمان أبو لبن لطرح فيلم «الكاهن» ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل، والفيلم من بطولة النجم إياد نصار و النجمة درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذرعن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطارأكشن.

أحمد داوود يتألق في مسلسل لعبة النسيان

وكانت أخر أعمال أحمد داود مسلسل “لعبة النسيان” التي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بأخر 6 سنوات من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

“لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

و يعرض لمحمد سلام حاليا فيلم "ماما حامل"، الذى شارك في بطولته مع كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، نانسى صلاح، هدى الإتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا، و تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.