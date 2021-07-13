/640450/المتحدث-الرسمي-باسم-البرلمان-الليبي-ينفى-وجود-إطلاق-نار-بالقرب-من-مقر-المجلس

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تبادل لإطلاق النار بالقرب من مقر المجلس خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج المتحدث الرسمي باس م البرلمان الليبي ينفى وجود إطلاق نار بالقرب من مقر المجلس وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق:” ننفي نفياً قاطعاً ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الإجتماعي وبعض القنوات من إشاعات، بشأن وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب والجلسة أستمرت بشكلها الطبيعي ولا صحة لوجود إطلاق نار، وعلقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لعدم توفر نصاب 120 صوت موافق على الميزانية ، وننبه وسائل الإعلام التي تنقل مثل هذا الأخبار الزائفة. كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي مجدداً على:- عدم الإنجرار وراء الاشاعات وعدد من الصفحات المزورة والوهمية التي تستخدم اسم مجلس النواب وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتقوم باعادة نشرها فلا توجد لدينا أي صفحة رسمية أو غير رسميةأو حساب رسمي او غير رسمي عدأ حساب الرسمي هذا وصفحة مجلس النواب الليبي ، الرجاء الانتباه ونُخلي مسؤليتنا القانونية عن أي مواد تنشر بها وتتحمل أي مؤسسة مسؤولية أي أخبار أو مواد مغلوطة أو غير صحيحة تُنشر من غير صفحاتنا الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي ينفى وجود إطلاق نار بالقرب من مقر المجلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.