/640455/وزارة-الرياضة -للنواب--الانتهاء -من-مشروعات -شبابية-ضخمة-بقيمة-500-مليون-جنيه -خلال-العام-المالي-الجديد

قال الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، بوزارة الشباب ، إن الوزارة ستنتهي خلال العام المالي الحالي ، من إقامة مشروعات شبابية ضخمة بعدد من المحافظات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 500 مليون جنبيه .

جاء ذلك علي هامش إجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيرزة .

وقال البجرمي ، ردا على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عبدالوهاب خليل ، أنه سيتم الإنتهاء من أعمال إنشاء حمام مركز شباب أطفيح نهاية شهر ديسمبر المقبل ، لافتا إلى ان هناك متابعة مستمرة من الوزارة لجميع المشروعات التى تم طرحها .

وأوضح البجرمي ، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشبابـ يتابع على مدار الساعة موقف الأعمال المفتوحة والتى لم يتم الإنتهاء منها ، وذلك لسرعة العمل علي تذليل أى عقبات .

يذكر ان مصطفى عبدالمعين ، مسئول موازنة الرياضة بوزارة التخيطط ، أكد خلال إجتماع لجنة الشباب بإنه سيتم إدراج حمام سباحة اطفيح فى الخطة ، وسيتم الإنتهاء منه خلال عامين بناءا علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء بإعتباره واحد من المشروعات المتعثرة وهو ما قامت الوزارة بناء عليه بادراج الاستثمارات اللازمة لانهاءه.