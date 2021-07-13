عاجل.. السيسى يعزى رئيس وزراء العراق فى ضحايا حريق مستشفى الحسين

جدة - نرمين السيد - ونصت البرقية: "سعادة الأخ السيد مصطفى الكاظمى رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، أبعث إلى سعادتكم بخالص العزاء وصادق المواساة فى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذى اندلع بمستشفى الحسين التعليمى فى محافظة ذى قار ببلدكم الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".

وتابعت البرقية: "أخى صاحب السعادة، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقى الشقيق النجاة من كل مكروه وسوء، إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أطيب تمنياتى الأخوية".