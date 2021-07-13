«مخرج لمدينة الصف علي الدائري الإقليمي»...مطلب نيابي وحكومي من وزارة النقل ..أسماء سعد الجمال:سيخفف الأعباء علي المواطنين .. وعلاء عابد يتضامن «فيديو وصور»

/640461/مخرج-لمدينة-الصف-علي-الدائري-الإقليميمطلب-نيابي-وحكومي-من-وزارة-النقل-أسماء-سعد-الجمالسيخفف-الأعباء-علي-المواطنين--وعلاء-عابد-يتضامن-فيديو-وصور

شهدت لجنة النقل بمجلس النواب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال بشأن عمل مخرج لمدينة الصف علي الطريق الدائري الإقليمي، حيث قالت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن إنشاء مخرج لمنطقة الصف على طريق القاهرة اسيوط الغربي، يسهل حركة المرور و يوفر الوقت والمواصلات خاصة مع وجود مشاكل داخلية بشأن وسائل المواصلات، مشيرة إلى أن تعداد الصف السكاني 100 الف نسمة منطقة صناعية وزراعية وجود طريق أمن لنقل البضائع والمواطنين.

وطالبت أسماء الجمال فى إطار حرص الرئيس السيسي فى توفير حياة كريمة لأهالي القري، تسهيل اجراءات عمل مخرج لمدينة الصف.

ومن جانبه أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تأييده لطلب الإحاطة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة والرئيس السيسي وإعادة البسمة لأهالي القري، من خلال برنامج حياة كريمة بأن يكون هناك لها مخرج لمدينة الصف يسهل الوصول للقاهرة.

وأشار النائب علاء عابد إلى أنه سيتم التحدث مع مدير التصميم بالهيئة العامة للطرق والكباري ايهاب اسماعيل و علي عبد الله حامد رئيس مدينة الصف عن امكانية فتح مخرج لمدينة الصف وما اذا كان هناك مخرج اخر لمدينة الصف على الطريق الغربي، فضلا عن موافقة الادارة المحلية مبدائيا وتشكيل لجنة للدراسة وتنفيذ فى اقرب وقت.

وقال على عبدالله حامد، رئيس مدينة الصف، أن إنشاء مخرج لمدينة الصف على الطريق الغربي، سيخفف من الأحمال الثقيلة على الطريق الزراعي ، بسبب مرور سيارات النقل الثقيل عليه بعزبة حسين عوض ،من أرض مصانع الودي حتي منطقة الاخصاص حتي الدائري ، كما سيساعد فى سهولة الوصول للمصانع الموجودة فى الظهير الصحرواي يحمل على الطريق الزراعي، والذي سيتم ازدواجة قريبا .

وقدًم النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لرئيس لجنة النقل والمواصلات النائب علاء عابد، لمجهوده الكبير داخل اللجنة وإدارته الحكيمة ودعم الروح الجماعية بين الأعضاء.

وأيد النائب عبد الوهاب خليل خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، تأييده لطلب كل من النائب أحمد سعد نويصر والنائبة أسماء سعد الجمال، بشأن حاجة مدينة الصف إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي مصر/ أسيوط الشرقي لخدمة أهالي مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد

ولفت عضو مجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل، إلى أن مدينة أطفيح تتواجد بين طريقين وهما الطريق الشرقي " الكريمات" وطريق اسيوط الغربي، مطالبا بربط الطريقين ببعضهم مباشرة، وذلك بعد اجراء دراسة لهذا المطلب.

وأوضح أن عمل وصلة بين طريق أسيوط الغربي وبين طريق الكريمات، سيكون له دور كبير في تخفيف معاناة الأهالي والتسهيل عليهم في أعمال حركتهم.

وأوصى النائب علاء عابد في نهاية الاجتماع، بالانتقال وعمل معاينة للمخرج والمدخل الخاص بمدينة الصف، ولجنة لمعاينة اعمال ربط الطريق الشرقي والغربي لأطفيح.