/640451/اعتداء-وضرب-ووفاة-هل-غابت-روح-القانون-عن-كمسرية-السكة-الحديد

لم تكن واقعة التعدي على مواطن من قبل كمسرى، بقطار منوف لعدم قدرته على دفع غرامة هى الأولى من نوعها، حيث أنه قد سبق وأن تكررت تلك المواقف التى غابت فيها روح القانون، واتبع عدد من مشرفي القطارات وقاطعي التذاكر أساليب عفوية غير مقبولة.

دوت الخليج

وغالبًا ما كانت تظهر شجاعة وأصالة الشعب المصري وخاصة السيدة المصرية، فى تلك المواقف التى يتعرض لها المواطنين غير القادرين على دفع الغرامات التى تقع عليهم، ونرصد فى التقرير التالى أبرز تلك الوقائع:-

واقعة المجند والكمسري

وسبق أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة حدثت داخل إحدى القطارات،والتى أثارت غضبًا شديدًا لدى المواطنين، والتى ظهر فيها محصل "كمسري" و"رئيس قطار" يعنفان مجندا لعدم دفعه ثمن التذكرة ويحاولان إنزاله من القطار بالقوة، ومن ثم قامت إحدى السيدات كانت داخل المقطورة بالتصدي للمحصل ولرئيس القطار، ودفع ثمن التذكرة عن المجند، ورفضت أن يتم إنزاله وتسليمه للشرطة العسكرية، الموقف الذي لاقي إشادة بالغة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن وزارة النقل أصدرت بيانا سريعا تؤكد فيه أن الواقعة تمت في "القطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، وقدمت اعتذارها للشعب المصري ولكل أفراد القوات المسلحة والشرطة.

ووجهت لكل العاملين بالسكك الحديدية الذيت يتعاملون مع الركاب الاحترام التام لهم والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن ما يحدث بين العاملين والركاب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، كما أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

اعتداء كمسري على سيدة وطفلتها

تداول رواد تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، مقطعين مصورين يظهران مشادة بين كمسري وسيدة داخل أحد القطارات بسبب عدم دفع قيمة التذكرة. وأوضح مصور الفيديو، الذي نشره بعنوان: «اعتداء كمسري على سيدة وطفلتها لعدم تمكنها من سداد سعر التذكرة»، أنه قام بسداد سعر التذكرة للسيدة وطفلتها لكن الكمسري اعتدى عليهما بالسب.

وفي هذا الصدد، استنكر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد على الواقعة، الأساليب غير الأخلاقية، ومطالبة الكمسرية بالتعامل بالقانون مع الركاب وعدم ارتكاب أي أخطاء ضدهم، موضحا أن هناك تعليمات بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار، لافتا أنه في هذه الحالة يتم تحصيل التذاكر بشكل قانوني وليس بشكل غير أخلاقي.

كمسرى قطار منوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة بين كمسرى قطار ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف، وأظهر الفيديو مشادة بين سيدة مصورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع «كمسرى»، بسبب تعدي الأخير بالضرب على راكب أمام ابنته بعدما عجز الراكب عن دفع غرامة محطة إضافية.

وأوضحت مصورة الفيديو أنها تعمل محامية، وأن الركاب حاولوا حماية الراكب ودفع الغرامة بدلًا منه رحمة بابنته التي ظلت تبكي، إلا أنه رفض تحصيل الغرامة من الركاب وصمم على دفع المواطن لنفسه أو تحرير محضر ضده.

وبعد محاولات عديدة، أوضحت مصورة الفيديو أنها قامت بالتصوير بسبب استغلال قائد القطار والكمسري قوتهما في التعدي على المواطن وتجاوزا في حقه وإهانته أمام ابنته، مطالبةهئة سكة الحديد بمعاقبة قائد القطار ومساعديه ورفض تحصيلهم الغرامة وتعمدهم إهانة المواطن أمام ابنته. وأكد مصدر مسؤول بالنقل بأنه جاري التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل معها.